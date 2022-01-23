أطلقت شركة قدرات أول مشاريعها التعليمية في محافظة حفر الباطن، ممثلة في كلية قدرات للتمريض، وذلك يوم الخميس الماضي، وقد بدأت في إنهاء التصاريح الخاصة بهذا المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام.

نواة لجامعة قدرات:

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة شافي بن فاحس الزوين في تصريح إلى “المواطن“: إن الكلية ستكون نواة لجامعة قدرات الطبية، والتي ستشتمل على كليات للطب والرعاية التنفسية بالإضافة للتمريض.

برامج ماجستير وتجسير:

وأضاف الزوين: نستهدف طرح العديد من برامج الماجستير والتجسير التخصصية في هذه المجالات، ومن المتوقع أن تكتمل مراحل التشغيل لهذه الكليات وبرامجها مع نهاية عام 2025م.