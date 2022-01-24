أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، برعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، 40 من المها الوضيحي و 10 ظباء إدمي في محمية عروق بني معارض، وذلك ضمن برنامج المركز لإكثار الكائنات المحلية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها.

الاحتفاء بإطلاق المها الوضيحي

ونالت هذه الخطوة إشادات المغردين على نطاق واسع، حيث أكد عبدالسلام السالمان، أن محمية عروق بني معارض من أجمل المحميات بالمملكة، مشاركًا في نفس الوقت بمجموعة من الصور للمحمية التقطها بنفسه قبل عدة سنوات لمجموعة من المها.

وكتب ملوع الصيد: “عمل رائع ويا ليت تكثفون الرقابة على صائدي الوعول في النماص”، وغرّد ماجد بقوله: “الله يزيدها ويحفظها وشكرًا لكل من بذل جهدًا في سبيل تنمية وحماية البيئة”.

ظباء الريم

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، أطلق منذ أيام 10 من ظباء الريم، ضمن مبادرات التعاون بين الجانبين لإثراء التنوع الأحيائي وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، وذلك بحضور رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان الدكتور عبدالله العمري، وعدد من المسؤولين.

وجاءت هذه المبادرة لتنمية البيئة وتحقيق استدامتها وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، كما أنها امتداد لجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في جميع أنحاء المملكة.