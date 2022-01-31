أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، إعفاء المواطنين السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على تأشيرة أمريكا لمن تجاوز عمره 50 عامًا.

فيديو | السفارة الأمريكية تعفي السعوديين من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة لمن تجاوز عمره 50 عاما #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rs27c1XCnT

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2022

شروط تجديد تأشيرة أمريكا

وقال مايكل جارسيا، القنصل العام في السفارة الأمريكية بالرياض، في تصريحات لقناة الإخبارية، إنه يسعده أن يعلن أن أي مواطن سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر ويريد تجديد تأشيرته السياحية بي 1 و بي 2 التي لم يمض على انتهائها أكثر من 12 شهرًا لا يحتاج إلى القدوم إلى السفارة أو القنصلية لإجراء المقابلة الشخصية.

وأضاف جارسيا أن المواطن السعودي سيتعين عليه فقط تعبئة الطلب واتباع الإرشادات المذكورة على موقع السفارة وإرساله بالبريد، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر فرصًا أكثر للجميع.

وتابع: “نحن متحمسون جدًا لهذا البرنامج الجديد”.