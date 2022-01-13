أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبول عدد من الطلبات الجديدة في الضمان الاجتماعي المطور، على أن يتم الصرف خلال الأسبوع القادم.
وتلقى عدد من المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور رسائل نصية تفيد بقبول طلباتهم فيما أفادت الرسائل نفسها عن موعد إيداع الدعم الأسبوع القادم.
الضمان الاجتماعي المطور
وأعلنت الوزارة، عن نتائج الأهلية للطلبات الجديدة فيما تحدد موعد الصرف الأسبوع المقبل لمن تم قبول طلبهم.
وأوضحت الوزارة، أن من تم رفض طلبه فعليه إزالة سبب الرفض ثم إعادة التقديم من جديد حيث لا تتم دراسة الطلب مرتين في النظام الجديد.
شروط الضمان الاجتماعي المطور
وتشمل شروط الحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي ما يلي
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
- لا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- لا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- لا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًا.
- لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.
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