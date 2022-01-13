أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبول عدد من الطلبات الجديدة في الضمان الاجتماعي المطور، على أن يتم الصرف خلال الأسبوع القادم.

وتلقى عدد من المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور رسائل نصية تفيد بقبول طلباتهم فيما أفادت الرسائل نفسها عن موعد إيداع الدعم الأسبوع القادم.

الضمان الاجتماعي المطور

وأعلنت الوزارة، عن نتائج الأهلية للطلبات الجديدة فيما تحدد موعد الصرف الأسبوع المقبل لمن تم قبول طلبهم.

وأوضحت الوزارة، أن من تم رفض طلبه فعليه إزالة سبب الرفض ثم إعادة التقديم من جديد حيث لا تتم دراسة الطلب مرتين في النظام الجديد.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وتشمل شروط الحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي ما يلي