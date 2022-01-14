أعلن موسم الرياض عن إغلاق منطقتي ونتر وندرلاند⁩ ورياض سفاري بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الموسم : “بسبب الأحوال الجويّة، ولسلامتكم .. تم إغلاق منطقة ⁧ونتر وندرلاند⁩ اليوم وبكرة راجعين نستقبلكم وأضاف في تغريدة أخرى : لسلامتكم، تم إقفال منطقة رياض سفاري اليوم بسبب الأحوال الجويّة ..نستقبلكم بكرة”.

الأحوال الجوية اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية.