أعلنت وزارة التجارة إغلاق 40 حسابًا على مواقع التواصل انتحلت علامة تجارية لمتجر شهير يبيع هواتف، وتحايلت على المستهلكين.

تتبع ورصد:

وأكدت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن هذا جاء بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي وبعد عمليات تتبع ورصد مكثفة.

تطبيق العقوبات النظامية:

وأكدت الوزارة في وقت سابق حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.

وحثت التجارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري على الرابط : هنا أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.