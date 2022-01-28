تلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشكر والتقدير من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) نظير تميُّزها في تحقيق وتوثيق مبادرات كفاءة الإنفاق وتنوعها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ (إكسبرو) المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، في خطاب شكر وجهه للرئاسة العامة: تتقدم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء فريق كفاءة الإنفاق في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقديرًا لجهودهم في تحقيق وتوثيق مبادرات كفاءة الإنفاق بالهيئة.

التميز في كفاءة الإنفاق

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ سعد بن عبدالرحمن العواد، أن الرئاسة العامة حققت التميز في كفاءة الإنفاق لشهر ديسمبر 2021.

وأضاف العواد: ساهمت الرئاسة العامة في خفض الإنفاق العام بإعادة هيكلة المراكز وتوزيعها والاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة المعلوماتية، في مختلف برامجها وأنشطتها، وذلك سعيًا في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الرئاسة العامة وتماشيًا مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، لتقوم الرئاسة بواجبها على أكمل وجه.

وقال العواد: سعداء بأن تكون الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن الجهات المتميزة في مجال تحقيق وتوثيق مبادرات كفاءة الإنفاق وتنوعها، ونشر ثقافة كفاءة الإنفاق، وإدارة الأصول والمرافق العامة.

ورفع العواد الشكر لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على دعمه المستمر لأعمال الرئاسة للسعي في تحقيق التميز في جميع أعمالها ومشاريعها.