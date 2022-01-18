أعلنت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرارها ضد نادي الشباب بشأن حسن الراهب.

المنازعات تلزم الشباب بدفع مستحقات حسن الراهب:

وألزمت غرفة فض المنازعات، نادي الشباب برئاسة خالد البلطان بدفع 21 ألفًا و549 ريالًا للاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق حسن الراهب، قيمة مستحقات مالية متأخرة.

وأشارت غرفة فض المنازعات في بيانها إلى إلزام نادي الشباب بدفع 5 آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى، ودفع رسوم إجراءات التقاضي، وذلك في قرار قابل للاستئناف.

ولفتت غرفة فض المنازعات في بيانها اليوم إلى أن المدى الزمني لسداد العقوبة 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

الفيحاء يدفع 650 ألف ريال لعبدالله الظفيري:

على الجانب الآخر، ألزمت الغرفة نادي الفيحاء بدفع 650 ألف ريال لوسيط اللاعبين عبدالله الظفيري، نظير عقد الاحتراف المبرم بين سامي الخيبري والفريق الفيحاوي، بجانب دفع 5 آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى ودفع رسوم إجراءات التقاضي.