قالت الفنانة اللبنانية إليسا إنها دائمًا ما تفصل بين الحب والزواج، مشيرة إلى مقولة أحد الفلاسفة عندما سألوه “كيف تعامل المرأة العاقلة زوجها؟ فرد قائلًا: المرأة العاقلة لا تتزوج”.

إليسا ليست بحاجة لرجل

وأضافت إليسا، التي حلت ضيفة على الإعلامي داوود الشريان، في برنامج «مع الشريان»، المذاع عبر فضائية «mbc»: «لما كنت أصغر الحب فيك تعيشه كل الوقت وفيك تعيش علاقة حب عشان تتزوج؛ لأن الحب أساسي في حياتك يعني».

وتابعت: «أنا بحب الرجل وبحبه بقوة، وبحس إنه نصي التاني ولازم يكمل، لكن مش شرط أتجوز، أول شيء هذا متأخر جدًا، والفكرة أصبحت خارج التفكير”، لافتة إلى استقلالها الفكري والاجتماعي حاليًا وليست بحاجة لوجود رجل، مؤكدة في نفس الوقت أنها عاشت أكثر من قصة حب في حياتها.

وكشفت إليسا أن من أحبتهم قللوا منها وحاولوا تحطيمها، بقولها: «دايمًا لما بتكون المرأة أهم من الرجل بيحاول يحطمها وبيحاول يقلل من شأنها، وهذا الشيء أنا لاحظته أكتر من مرة وقررت إني أفضل كده».

الرجل الأقل نجاحًا يحطم المرأة

واستطردت الفنانة اللبنانية: «أنا بحكي عن تجربة شخصية، لقيت إن الناس اللي أنا حبيتهم جربوا كتير يقللوا من شأني؛ لأنهم كانوا أقل مني نجاحًا، يمكن لأنه النجاح الرجال ما بيتقبلوه بسهولة، والمرأة ما بتغار من نجاح الرجل، لكن الرجل بيغار، ولقيت إن أنا بخير وعندي شخص بقلبي وبحبه يمكن بعدين ارتبط بيه ومش شرط أجيب أولاد لكن أعيش معاه، والزواج ما هو شغلة أساسية في حياتنا».