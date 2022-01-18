أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن إيقاف 8 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها.

تفاصيل الواقعة:

وأوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة، (7) مواطنين ومقيماً من الجنسية السورية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

عقوبات:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.