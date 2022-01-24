نفت ابنة رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، نبأ وفاة والدها التي ترددت مؤخرًا، بعد دخوله العناية المركزة بالمعهد الوطني لأمراض القلب.

مهاتير محمد في المستشفى

وقالت مارينا مهاتير، طبقًا ليورنيوز، في بيان، إن والدها، البالغ من العمر 96 عامًا، لا يزال يخضع للعلاج في المستشفى، وأن أسرته استطاعت التواصل معه، مضيفة أن عائلتها تشكر الجميع على دعواتهم وتأمل أن يتجاهلوا الإشاعات المنتشرة عن والدها من المصادر غير الموثوقة.

وأضافت ابنة رئيس وزراء ماليزيا السابق، أن والدها في حالة مستقرة ويستجيب بشكل جيد للعلاج بعد خضوعه لإجراء طبي في الثامن من يناير الجاري.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يدخل فيها رئيس الوزراء السابق، الذي لديه مشكلات في القلب، المعهد الوطني لأمراض القلب.

مهاتير محمد في سطور

تولى مهاتير محمد، المولود في 10 يوليو 1925، رئاسة الحكومة في بلاده مرتين ولمدة 24 عامًا، بدأت فترته الأولى عام 1981 وحتى عام 2003، والثانية بدأت في مايو 2018، حتى عام 2020، حيث منعته حالته الصحية من الاستمرار.

ولد مهاتير محمد ونشأ في بريطانيا، ودرس الطب في كلية الملك إدوارد السابع، وبدأ نشاطه السياسي مبكرًا، كما تقلد العديد من المناصب في الحكومات الماليزية.

وكان لمهاتير محمد دور بارز في تقدم ماليزيا بشكل كبير، حيث تحولت من دولة زراعية إلى صناعية متقدمة يساهم قطاعا الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من إجمالي الصادرات.

ويعتبر مهاتير محمد من أكثر القادة تأثيرًا في آسيا؛ وبعد اعتزاله العمل السياسي أعلن عن خوضه من جديد للانتخابات العامة في ماليزيا ليفوز بأغلبية المقاعد ويعلن عن تشكيل الوزارة ليصبح بذلك سابع رئيس وزراء لماليزيا، وبعمر 92 عامًا يصبح أكبر الحكام أعمارًا في العالم.