شهد مبنى هيئة الصحفيين السعوديين بحي الصحافة بالرياض ظهر أمس الثلاثاء توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة وجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

وقد وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ خالد المالك، وأمين عام جائزة الأميرة صيتة أ.د. فهد المغلوث بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة د. فهد العقران، وعضو مجلس إدارة الهيئة الأستاذ عبدالوهاب الفايز، وأمين عام الهيئة د. عبدالله الجحلان، وحضرها من الجائزة: علي اليامي المستشار الإعلامي للجائزة، الدكتورة سمية عزت شرف المشرف على مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى، والدكتورة أمل يوسف النجار مدير برامج المشاريع في الجائزة.

أهداف اتفاقية هيئة الصحفيين

وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الأدوار بين الطرفين في المجال الإعلامي، والتدريب، وإلى الاستفادة من إمكانات هيئة الصحفيين لدعم برامج الجائزة وتغطية فعالياتها وعلى رأسها احتفال الدورة التاسعة للجائزة الذي سيقام في مارس 2022م من العام الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما نصت الاتفاقية على تبادل الخبرات بين الجانبين لخدمة أهداف الهيئة والجائزة وفي كلمته الترحيبية بوفد الجائزة أشاد رئيس هيئة الصحفيين السعوديين أ. خالد المالك بالمجهودات والبرامج التي تقوم بها جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي مرحبًا بالعمل المشترك بين الهيئة وأمانة الجائزة لتشجيع الشباب والمبدعين في ظل (رؤية المملكة ٢٠٣٠).

محطة مهمة في مسيرة الجائزة

من جانبه أعرب أمين عام الجائزة د. فهد المغلوث عن سعادته بهذا الاتفاق مؤكدًا حرص الجائزة على تفعيل الاتفاقية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه هيئة الصحفيين السعوديين في خدمة الشأن الإعلامي وقضايا الوطن والمواطن، واعتبر أن هذه الشراكة تشكل محطة مهمة في مسيرة الجائزة وأنها تشكل نقلة مفصلية في العمل الاجتماعي، شاكرًا رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها على هذا التوافق الذي وصفه بالنوعي، وتمنى المغلوث أن تتكامل الأدوار من أجل تحقيق البرامج المشتركة بين الجانبين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة د. فهد العقران أننا سعداء في الهيئة بهذه الشراكة مع جائزة الأميرة صيتة، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحراك الصحي الذي تقوده المؤسسات الاجتماعية خدمة للفئات المختلفة التي تمثل شرائح المجتمع.

وأقترح د. العقران أن تتعاضد الهيئة والجائزة لتقديم جائزة لأفضل الأعمال الإعلامية الاجتماعية، ورحب مسؤولي الجائزة بالفكرة وأنها تستحق أن يتم بحثها ودراستها مستقبلًا.

وأكد الفائز أن الهيئة بما تمتلكه من قدرات وخبرات مؤهلة لتكون عونًا وسندًا للجائزة، وتطلع أن يتم تفعيل بنود اتفاقية الشراكة في وقت قريب.