‏‏‏‏‏‏‏‏طالب أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة الدكتور محمد علي الأحمدي، بعدم استخدام العسل في تحلية المشروبات كبديل للسكر الأبيض، لآنه في النهاية يتحول إلى سكر ودهون يضر بالكبد.

أ. د. محمد الأحمدي: لا تعامل العسل بديل للسكر ! 🍯

الجسم ذكي لا يجب أن نتذاكى عليه.🧠@DoctorAlahmadi#من_السعودية #قناة_السعودية pic.twitter.com/ZeFFQ8JWnf

— قناة السعودية (@saudiatv) January 14, 2022

أضرار السكر والعسل:

وقال الأحمدي، في لقاء لقناة السعودية: إنه من الجيد أن نتناول كمية بسيطة من العسل فهو مفيد لصحة الإنسان، لكن لا يعقل أن نستخدمه بديلًا للسكر في تحلية الشاي والحليب، مشيرًا إلى أنه في النهاية سيتحول إلى سكر وإلى دهون.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى تكون الكبد الدهني، والذي بدأ ينتشر بشكل كبير حول العالم ومنها المملكة، لافتًا إلى أن أحد أسبابه هو تناول السكريات.

بدائل السكر المنتشرة بالأسواق:

وحول استخدام السكر الدايت وبديل السكر المحلي كسكر الفواكه وغيرها من المسميات، أوضح أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني أنها غير صحية رغم الترويج لها بأن بها سعرات حرارية منخفضة ولكن بها مواد حافظة، محذرًا من الإقبال على الشركات التي تبيع بدائل للسكر الأبيض لأن معظمها غير صحي رغم ألوانها المختلفة فمنها الألوان الوردية والسماوية فهي غير صحية.

وضرب الأحمدي مثلًا بالترويج للمشروبات الغازية الدايت بأن ليس بها سكر أو سعرات حرارية مثل المشروبات الغازية، متسائلًا: هل سيكون مشروبًا سحريًّا؟ مؤكدًا أن المواد المصنعة تبقى غير صحية حتى لو لم نضف إليها السكر.