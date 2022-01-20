بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني ورئيس هيئة عمليات القوات البرية ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية وعدد من كبار ضباط القوات البرية السعودية والقوات المسلحة المصرية اختتمت مناورات تبوك 5 في المنطقة الشمالية الغربية.

فرضيات قتالية

وشهد اختتام المناورات تطبيق عدد من الفرضيات القتالية التي تم تدريب القوات المشاركة عليها خلال مجريات التمرين ، إذ نفذت عناصر القوات الخاصة عمليات الإنزال المظلي والقفز الحر باستخدام المروحيات لتطهير واقتحام المواقع المحصنة، وقامت الآليات المصفحة بعمليات الدعم والمساندة باستخدام الذخيرة الحية للأسلحة الخفيفة والثقيلة.

أهداف مناورات تبوك 5

الجدير بالذكر أن تنفيذ مناورات تبوك 5 خلال الأيام الماضية يأتي ضمن خطة التمارين والتدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية.