أفادت مصادر العربية والحدث، مساء الثلاثاء، بورود معلومات تفيد باختفاء مدير أمن مطار بغداد الدولي حسين علي حسين في ظروف غامضة، وأن البحث جارٍ من قبل السلطات المختصة.

اختطاف في بغداد:

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى تورط ميليشيات مسلحة بعملية اختطافه في العاصمة العراقية بغداد.

ويشهد العراق منذ سنوات عمليات اختطاف غامضة يقف في الغالب وراءها ميليشيات مسلحة موالية لإيران، فالعشرات من النشطاء لا يعرف مصيرهم منذ مظاهرات 2019.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء، أن القوات الأمنية تواصل إلحاق الهزائم بمحاولات الإرهابيين في زعزعة الأمن، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع أصدقاء العراق لملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم.

الكاظمي يرد:

وعبر الكاظمي عن أسفه لما تتحدث عنه مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتهام الجيش في التقصير بواجبه الوطني، مطالبًا العراقيين بأخذ الحيطة والحذر وعدم تكرار ما جرى مؤخرًا في ديالى ببث الإشاعات عن انهيار القوات الأمنية.

كما شدد الكاظمي على أن القضاء سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد من يروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة.