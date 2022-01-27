ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات بعد الزكاة والضريبة، 185.6%، في الربع الرابع من 2021، إلى 452.5 مليون ريال، مقابل 158.4 مليون ريال، في الربع الرابع من 2020.

وبحسب ما ذكرت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، تراجعت الأرباح على أساس فصلي بنسبة 32%، حيث كانت في الربع السابق 667.4 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة نحو 543 مليون ريال، في الربع الرابع من 2021، مقابل 299 مليون ريال، في الربع الرابع من 2020، بنمو 81%.

ارتفاع صافي الربح:

ويعود سبب ارتفاع صافي ربح كيان السعودية، إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة وانخفاض في تكاليف التمويل على الرغم من ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم.

وبلغت قيمة أرباح كيان السنوية 2.4 مليار ريال، مقابل خسائر 748 مليون ريال، في 2020.