ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، تزامنا مع استقرر المعدن الثمين عالمياً في مستهل جلسات الأسبوع.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، 221.36 ريال أي ما يعادل نحو (59.03 دولار).

الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، نحو 193.69 ريال أي ما يعادل نحو (51.65 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم إلى 166.02 ريال أي ما يعادل نحو (44.27 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم ، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 129.13 ريال (34.43 دولار).

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم ، نحو 6888.75 ريال (1837 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم في السعودية، نحو 1549.51ريال (413.20 دولار).

وعالميا، استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم مع انتظار المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة في حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كملاذ آمن كما هي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:03 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1836.80 دولار بحسب رويترز.

وقال المحلل أفتار ساندو في فيليب فيوتشرز في مذكرة إن المستثمرين سعوا للحصول على حماية من المخاوف بشأن تمديد محتمل للعقوبات الأمريكية أو اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا “لكن (الذهب والفضة) يواجهان رياحا معاكسة من توقعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة”.