ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع استقرار المعدن النفيس عالميا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، 221.96 ريال (59.19 دولار).

الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، نحو 194.22 ريال (51.79 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء إلى 166.47 ريال (44.39 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الثلاثاء، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 129.48 ريال (34.53 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، نحو 6907.50 ريال (1842 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، نحو 1553.73 ريال (414.33 دولار).

وعالميا، ستقر سعر الذهب الفوري عند 1841.56 دولار للأونصة، بينما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة أيضًا عند 1842.90 دولار.

وقال المحلل أفتار ساندو في فيليب فيوتشرز في مذكرة إن المستثمرون سعوا للحصول على حماية من المخاوف بشأن تمديد محتمل للعقوبات الأمريكية أو اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا “لكن (الذهب والفضة) يواجهان رياحاً معاكسة من توقعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة”.