ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء معوضة بعضا من خسائرها أمس حيث أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض.

سعر خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7% إلى 86.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش بعد تراجعها 1.8% في الجلسة السابقة.

خام غرب تكساس

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.5% إلى 83.76 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 2.2% أمس الاثنين.

وزادت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي مدعومة بنقص المعروض على مستوى العالم وارتفاع الطلب العالمي.