تمكن بفضل الله الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إنهاء معاناة مريض كان يعاني من الصعوبة بالتنفس والبلع.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود عقيدات متعددة ذات أحجام كبيرة بالغدة الدرقية مما استدعى الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي استمر لمدة 3 ساعات تم من خلاله استئصال الغدة الدرقية بعمل شق القلادة على الجزء السفلي من العنق والدخول للمنطقة المحيطة بالقصبة الهوائية واستئصال الورم وكان حجمه نصف كيلو.

وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد مع متابعة حالة المريض حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.