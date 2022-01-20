أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قبل قليل، عن استبعاد الثنائي سلمان الفرج وزيد البواردي من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

رينارد يستبعد سلمان الفرج والبواردي

وجاء قرار استبعاد سلمان الفرج والبواردي بعد اطلاع الجهاز الفني في المنتخب السعودي على التقرير المرسل من الجهاز الطبي لأنديتهما بشأن إصابتهما؛ وعليه تم إجراء الفحص الطبي لهما من قبل الأخضر وثبت عدم جاهزيتهما.

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها سلمان الفرج قد أثبتت إصابته في عضلة الفخذ، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رينارد قرر استدعاء الثنائي عبدالله الخيبري وأمين بخاري، للانضمام بدلًا منهما إلى قائمة الأخضر.

المنتخب السعودي يستعد لتصفيات المونديال

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهتي عمان واليابان، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ويطمح رينارد لمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل إلى المونديال.

ويتصدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه اليابان، ثم أستراليا برصيد 11 نقطة، يليه عمان بـ7 نقاط، وحل الصين خامسًا بـ5 نقاط، ويتذيل منتخب فيتنام الترتيب بدون رصيد.