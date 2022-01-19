أكد استشاري المخ والأعصاب عمر الغامدي أن “أبو الوجيه” ليس له علاقة بالهواء البارد والشفاء منه لدى الشباب يصل إلى نسب عالية.

فيديو | استشاري مخ وأعصاب د. عمر الغامدي: "أبو الوجيه" ليس له علاقة بالهواء البارد.. والشفاء منه لدى الشباب يصل إلى نسب عالية#الراصد pic.twitter.com/opRgJduOdg

— الراصد (@alraasd) January 18, 2022

أمراض مزمنة:

وأوضح خلال حواره إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة غير متحكم فيها مثل الضغط والسكري تكون لديهم الشعيرات الدموية المحيطة بالعصب بكفاءة قليلة، ومع الهواء البارد قد يحدث لهم مشاكل.