قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، إن متحور أوميكرون سريع الانتشار، وبالتالي لن يبقى شخص على وجه الكرة الأرضية لن يصاب بالمتحور.

فيديو | استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي:

متحور #أوميكرون سيصيب جميع من في "الكرة الأرضية" pic.twitter.com/t9BnlbyrBT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 30, 2022

أوميكرون سيصيب الجميع

وحث الأرزقي، في تصريحات لقناة الإخبارية، الجميع خاصة كبار السن، بضرورة تلقي اللقاح، حتى تكون إصابتهم خفيفة، لأن الإصابة بأوميكرون قادمة لا محالة، والحل هو اللقاح، لإكساب الجسم مناعة.

وأضاف استشاري المراض المعدية، أنه في حالة الإصابة بأي متحور آخر غير أوميكرون بعد عام أو عامين ستكون الإصابة خفيفة بسبب الالتزام بتناول اللقاحات.

انخفاض مستوى إصابات كورونا

يذكر أن متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال خلال مؤتمر وزارة الصحة اليوم لمتابعة مستجدات كورونا، أن انخفاض منحنى الإصابات سيتبعه بمشيئة الله انخفاض وتراجع في الحالات الحرجة، والتي تتخلف لفترة أسبوعين إلى أربع أسابيع عن منحنى الإصابات، مشيرًا إلى متابعة بقية الحالات الحرجة والمنومة باستمرار.

وطالب العبدالعالي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة مواصلة الحصول على اللقاحات.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل (3669) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل (4375) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (635,191) حالة ولله الحمد.

مجموع حالات كورونا

وبلغ عدد حالات كورونا في السعودية حتى اليوم 683053 حالة تعافى منهم 635191 حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 8936 حالة.