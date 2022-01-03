أكد الدكتور علي الشهري، استشاري الأمراض المعدية، ضرورة الحصول على جرعات لقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن ما نراه من حالات حرجة في المستشفيات هم أشخاص لم يكملوا تحصينهم.

فيديو | د. علي الشهري:

يجب المسارعة في أخذ "الجرعات" وما نراه من حالات حرجة في المستشفيات لم تكمل التحصين #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/AwExG02kj7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2022

متحور أوميكرون:

وأضاف الشهري، خلال تصريحات إلى الإخبارية، اليوم الاثنين، أن موجة كورونا التي تجتاح العالم في الوقت الحالي، أسرع في معدل ارتفاع أعداد الإصابات من الموجات السابقة، معيدًا السبب في ذلك إلى متحور أوميكرون الذي يتميز بسرعة انتشاره، فضلًا عن وجود بعض حالات من متحور دلتا.

حالات دلتا:

ولفت الاستشاري إلى أن حالات دلتا التي ما زالت موجودة صارت في طور الانتهاء، وسيكون متحور أوميكرون هو المسيطر على حالات الإصابة في العالم.

وأشار الشهري إلى أن أي ارتفاع في حالات الإصابة يقابله ارتفاع في الحالات الحرجة والوفيات.