حذر د. أحمد باهمام استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم من خطورة السهر خاصة على الأطفال والطلاب الذين يستيقظون في ساعات مبكرة صباحًا للذهاب لمدارسهم.

فيديو | استشاري طب النوم لـ #برنامج_120: المجتمع السعودي أصبح يفضل السهر.. وتأخير النوم يعد من مسببات السمنة#الإخبارية pic.twitter.com/I30c4x1FeS

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2022

وقال د. باهمام في مقطع فيديو نشرته “الإخبارية”، إن مجتمع المملكة أصبح يفضل السهر، موضحا أن تأخير النوم يعد من مسببات السمنة وزيادة الوزن وما يرتبط بها من مخاطر أخرى.

أسباب السهر في المملكة

وأوضح باهمام السهر له مسببات منها حاليًا زيادة الأنشطة الليلية ووجود المغريات للسهر ومواقع التواصل الاجتماعي والاستراحات.

وأضاف د. أحمد باهمام أن السهر لساعات متأخرة من الليل، له مضاعفات على الصحة، بسبب ارتباط ذلك باستهلاك المزيد من الطعام والنشويات والمياه الغازية مما يسبب السمنة وزيادة الوزن مع مرور الوقت والتعود على هذا النمط غير الصحي.