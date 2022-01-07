نفى استشاري الشعر وطب الجلد التجميلي والليزر الدكتور عبدالله الخليفة، وجود شامبو يعمل على إنبات شعر جديد.

فيديو | استشاري الشعر د. عبدالله الخليفة: لايوجد "شامبو"لعلاج تساقط الشعر والدش بالمياه الباردة يحافظ على الشعر#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/V9mbThyVUk

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 7, 2022

الشامبو وعلاقته بإنبات الشعر

وقال الخليفة، في تصريحات لقناة الإخبارية، “لا يوجد شامبو لإعادة إنبات الشعر أو تحسين إنباته”، مضيفًا أن استخدام الشامبو يساعد على إعطاء مظهر أكثر كثافة للشعر، لأنه يعمل على تقليل الدهون بالشعر أو تقليل الكهرباء الساكنة به فهذا أمر موجود، لكن الإنبات أو المساعدة عليه فهو غير موجود.

الأدوية تختلف عن الشامبو

وأوضح استشاري الشعر وطب الجلد التجميلي والليزر، أنه من الخطأ اعتبار الشامبو شيئًا مساويًا للدواء، لأن الشامبو أو مستحضرات التجميل لم تخضع لنفس الدراسات التي خضعت لها الأدوية، ولا تخضع مستحضرات التجميل لنفس المعايير الخاصة التي خضعت لها الأدوية، لافتًا إلى أن البخاخات فعالة ولها تأثير لأنها أدوية.