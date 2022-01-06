أوضح د. باسم البحراني، استشاري طب الطوارئ، أن المتحور الجديد “أوميكرون” سريع الانتشار وستتضاعف أعداد الإصابات، ولكنها ستكون خفيفة لوجود المناعة المجتمعية والتحصين.

فيديو | استشاري طب الطوارئ: المتحور الجديد سريع الانتشار وستتضاعف أعداد الإصابات ولكنها ستكون خفيفة لوجود المناعة المجتمعية والتحصين #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/ForGMDRMF7

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2022

وقال البحراني، وفقًا لـ”الإخبارية”، أنَّ زيادة الإصابات بالمتحور الجديد ملحوظة في المملكة والعالم؛ حيث تتضاعف الأعداد كل ثلاثة أيام.

الأمور ستكون مطمئنة:

وتابع: “الأمور ستكون مطمئنة رغم زيادة أعداد المصابين القادمة، لكنها ستكون إصابات بسيطة مع وجود المناعة المجتمعية”.

ولفت البحراني إلى أن المناعة المجتمعية تتحقق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو حدوث إصابات سابقة، مضيفًا أن المتحور أوميكرون أضعف من المتحورات السابقة.

مستجدات كورونا:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3045) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت الصحة، أنه تم تسجيل (424) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (543,553) حالة ولله الحمد.