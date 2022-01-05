أكد استشاري الأمراض المعدية علاء العلي، أن متحور كورونا أوميكرون يختلف من بلد لآخر بحسب نسب التحصين فيه.

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. علاء العلي: متحور #أوميكرون يختلف من بلد لآخر بحسب نسب التحصين فيه.. والمتحورات تعد طفرات في الفيروس وكلما زاد عددها كان الفيروس أضعف ولكنه سريع الانتشار#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/9BB9t8Vlj6

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2022

أعراض خفيفة:

وأضاف الاستشاري خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أن دخول المتحور أوميكرون لبلد به نسبة تحصين عالية مثل المملكة تكون أعراضه خفيفة لارتفاع نسبة المناعة، وخلافًا لذلك تكون أعراضه أشد في البلدان التي تشهد استهانة في أخذ اللقاحات.

المتحور أضعف:

وتابع العلي أن المتحورات تعد طفرات في فيروس كورونا وكلما زاد عددها كان أضعف ولكنه سريع الانتشار، فكلما جاء متحور جديد تكون حدة الإصابة أقل من مثيلتها التي حدثت نتيجة المتحور الذي سبقه.

مستجدات كورونا:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (2585) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي وفاة رحمهما الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (375) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (543,129) حالة ولله الحمد.