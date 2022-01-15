أوضح د. عبدالحميد الصبحي، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن لقاح فايزر هو اللقاح المعتمد للأطفال حتى هذه اللحظة.

فيديو | استشاري الطب الوقائي: "فايزر" هو اللقاح الوحيد المعتمد للأطفال من سن 5 فما فوق.. وأولوية التحصين للأطفال لعدم وعيهم بتطبيق الإجراءات #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/anllzIvqDo

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2022

وقال الصبحي، وفقًا لـ “الإخبارية”: إن لقاح فايزر هو اللقاح الوحيد المعتمد للأطفال من سن 5 فما فوق، موضحًا أن أولوية التحصين للأطفال يأتي لعدم وعيهم بتطبيق الإجراءات”.

التجارب العلمية:

وأشار إلى أن التجارب العلمية أثبتت جدوى ومأمونية هذا التحصين لهذه الفئة العمرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحد من خطورته.

تطورات كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (5281) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت الصحة عن تعافي (2996) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8905) حالات.

فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (609953) حالة، تعافى منهم (561542) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (310) حالات.