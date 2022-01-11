أكد خالد إدريس، استشاري طب وجراحة القدم والكاحل، أن نسبة بتر القدم في المملكة عالية جدًّا، من أعلى دول العالم.

قد تكون من أسباب اللجوء للبتر..

طبيب يوضح خطورة تدفئة القدمين على مرضى السكري@DrKhalidEdrees#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CaTdwGwEcz

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2022

دراسة كبرى:

وأضاف الاستشاري خلال تصريحاته إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية أنه الآن بصدد الانتهاء من دراسة علمية وإحصائيات يجمعها منذ نحو 14 عامًا وتشمل 3 آلاف مريض، والتي تؤكد وجود ما بين 30 إلى 40 ألف حالة بتر في السنة، مشيرًا إلى أن سبب هذا الرقم الكبير هو عدم وجود ما يكفي من أطباء القدم والكاحل في المملكة لمواجهة هذه الظاهرة في المملكة.

مليون سعودي مهددون بالبتر:

وكشف إدريس أن هناك مليون مواطن مهددين بالبتر، حيث إن إحصائيات وزارة الصحة تقول: إنه يوجد 4 ملايين مواطن مصابين بالسكري في المملكة، وربع هؤلاء المصابين مهددين بالبتر إذا لم نبدأ بالتوعية والتثقيف والتدريب والتعليم بشأن المرض.