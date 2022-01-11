أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن المناعة من لقاح كورونا أقوى وأطول من المناعة عند الإصابة الطبيعية بالفيروس.

فيديو | استشاري أمراض معدية:

المناعة من "اللقاح" أقوى وأطول من المناعة عند الإصابة الطبيعية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/EHtZz6zRWj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2022

مناعة لقاح كورونا أقوى:

وقال الشهري، في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، إن جميع الملاحظات وجميع الدراسات أثبتت أن المناعة من اللقاح أقوى وأطول من المناعة عند الإصابة الطبيعية، مشيرًا إلى أنه ورغم وجود إصابات وارتفاع الأعداد المصابة بالفيروس لكن الناس تحصل على اللقاحات بشكل أكبر، متمنيًا ارتفاع أعداد الحاصلين على اللقاح أكثر وأكثر.

إصابات كورونا:

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل (4778) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي وفاة رحمهما الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (893) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (547,507) حالات ولله الحمد.