أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن المناعة من لقاح كورونا أقوى وأطول من المناعة عند الإصابة الطبيعية بالفيروس.
فيديو | استشاري أمراض معدية:
المناعة من "اللقاح" أقوى وأطول من المناعة عند الإصابة الطبيعية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/EHtZz6zRWj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2022
مناعة لقاح كورونا أقوى:
وقال الشهري، في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، إن جميع الملاحظات وجميع الدراسات أثبتت أن المناعة من اللقاح أقوى وأطول من المناعة عند الإصابة الطبيعية، مشيرًا إلى أنه ورغم وجود إصابات وارتفاع الأعداد المصابة بالفيروس لكن الناس تحصل على اللقاحات بشكل أكبر، متمنيًا ارتفاع أعداد الحاصلين على اللقاح أكثر وأكثر.
إصابات كورونا:
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل (4778) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي وفاة رحمهما الله.
وأضافت أنه تم تسجيل (893) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (547,507) حالات ولله الحمد.
الداخلية تعيد إجراءات التباعد:
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه قد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتبارًا من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر 2021م.
لقاح كورونا للأطفال:
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي طمأن أولياء أمور الأطفال بأن الدراسات والفحوصات السريرية أكدت أمان هذه اللقاحات للأطفال، مشيرًا إلى المغالطات التي يتناقلها بعض الناس من أن كورونا لا يصيب الأطفال، وذلك غير صحيح؛ فهي بالفعل تصيب الأطفال وتنتشر بينهم.
وأضاف أن متحور “أوميكرون”، الذي صُنِّف أنه مثير للقلق قد رُصِد الآن في 115 دولة حول العالم تقريبًا، ونسبته تتزايد تدريجيًا، وأصبح السائد في العديد من الدول.
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