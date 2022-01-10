أعلنت سفارة السعودية لدى الكويت عن اشتراطات جديدة لسفر المواطنين السعوديين إلى هناك.

شروط:

وقالت السفارة في الكويت عبر بيان لها نشرته على موقع تويتر: إنها تود إحاطة المواطنين الراغبين بزيارة الدولة عبر المنافذ الجوية والبرية بضرورة مراعاة، أن يكون القادم محصنًا باللقاحات المعتمدة لدى الكويت، مع شرط الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة بعد 9 أشهر من الجرعة الثانية، باستثناء الأطفال دون سن الـ12 سنة.

وأكدت السفارة ضرورة الحصول على شهادة بي سي آر خلال 72 ساعة قبل موعد السفر، للأعمار من 6 سنوات فما فوق مع ضرورة تحميل تطبيقي (مناعة)- (شلونك)، والالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بي سي آر بعد 72 ساعة من الوصول.

ضوابط:

وشددت على أنه لا يسمح بالخروج من المنزل أو المغادرة من دولة الكويت قبل إكمال المدة المسموح بها لإنهاء الحجر وهي (72 ساعة) والحصول على شهادة PCR سلبي النتيجة، حيث إن مخالفة نظام الحجر المعمول هناك سيؤدي صاحبه إلى المساءلة القانونية.