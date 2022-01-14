اكتمل أمس الخميس وصول القوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 3” بالمنطقة الشرقية.

الاستعداد لانطلاق التمرين

ووصلت القوات المشاركة من الدول الأعضاء بكامل عناصرها البشرية ومعداتها الأمنية التخصصية، استعدادًا لانطلاق التمرين، الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني، ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية؛ لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة، والتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.

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