شكلت الثلوج المنبعثة من المضخات الموزعة في أرجاء منطقة “أفالانش” الفرعية في “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى وجهات موسم الرياض، نقطة جذب لزوار المنطقة التي تضم فعاليات ترفيهية متنوعة، مما عزز من الأجواء الشتوية.

رزاز ثلجي:

وينقل الرذاذ الثلجي المتطاير في سماء منطقة “أفالانش” الزوار إلى تجربة جديدة، تشبه طبيعة المناطق القطبية بموجاتها الثلجية المستمرة على مدار العام، مما خلق أجواءً ترفيهيةً عالميةً، أضفت عليها الموسيقى والإضاءات البصرية تأثيرات استثنائية.

بوليفارد رياض سيتي:

وتندرج فعاليات المنطقة ضمن فعاليات “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أهم وأكبر الوجهات السياحية في موسم الرياض والمملكة، حيث تقع المنطقة في شمال العاصمة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، وانطلقت فعالياتها جزئيًّا في 21 أكتوبر 2021م، وكان افتتاحها الكبير في 1 نوفمبر 2021م، وتضم فعاليات عدة، منها: الحدائق والنافورة الراقصة، ومراكز الألعاب العالمية، والمطاعم والمقاهي، إضافةً إلى عدد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.