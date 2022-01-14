أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كيفية تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيًا عبر منصة أبشر أفراد.

خطوات تفعيل الخدمة

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تفعيل الخدمة من خلال الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

– تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

متطلبات الخدمة

وأوضحت الأحوال المدنية، أن متطلبات الخدمة تتمثل في نسخة من جواز السفر.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلى أنه يمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من هذه الخدمة.