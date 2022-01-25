يطمح الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة تألقه في التصفيات المونديالية الحالية، وتجاوز عقبة المنتخب العماني الأول لكرة القدم.

الأخضر لا يعرف الخسارة في الجولة السابعة

ولم يسبق أن خسر الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، حيث خاض 4 مباريات من قبل، نجح في تحقيق الفوز مرتين وتعادل في مثلهما.

ويملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سجلًا مميزًا ضد نظيره العماني، حيث تواجها 22 مرة من قبل، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأخضر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السعودية ضد عمان على ملعب الجوهرة

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة السعودية ضد عمان، مساء يوم الخميس المقبل، في إطار مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وينفرد الأخضر بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان الأول لكرة القدم في المركز الرابع بـ7 نقاط.