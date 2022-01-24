تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد عمان المقبلة، وسط طموحات بمواصلة تألق الأخضر وتحقيق فوز جديد في طريقه إلى مونديال 2022 في قطر.

الأخضر يتألق في الجوهرة:

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم 12 مباراة على ملعب الجوهرة المشعة منذ افتتاحه في عام 2014، ولم يخسر الأخضر أي مواجهة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات.

ويُعد منتخب عمان هو الفريق رقم 11 الذي يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على ملعب الجوهرة المشعة، ويطمح لاعبو الأخضر في مواصلة التألق والاقتراب من خطف بطاقة التأهل.

السعودية ضد عمان:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره عمان، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، تحتل السعودية صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان الأول لكرة القدم في المركز الرابع بـ7 نقاط.