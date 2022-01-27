نجح المنتخب السعودي في تحقيق فوز ثمين على منتخب عمان بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ملخص مباراة السعودية وعمان

وبدأ الشوط الأول بأداء أقل فنيًا للاعبي الأخضر، وسط خطورة من لاعبي منتخب عمان، الذين بحثوا في أكثر من مناسبة عن تسجيل الهدف الأول في شباك الأخضر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث تُقام المباراة على الجوهرة المشعة في جدة.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح اللاعب فراس البريكان في إحراز الهدف الوحيد للأخضر في الدقيقة الـ48.

ونجح البريكان في تتبع كرة سلطان الغنام التي ارتدت من حارس مرمى عمان ليسددها البريكان معلنًا عن الهدف الأول للأخضر.

الأخضر متربعًا في الصدارة ويقترب من التأهل

وأصبح رصيد المنتخب السعودي بعد الفوز 19 نقطة متربعًا على صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات، بينما تجمد رصيد منتخب عمان عند سبع نقاط.