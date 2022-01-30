واصل الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة المنتخب الياباني الأول لكرة القدم.

الأخضر يواصل الاستعداد

وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على “رديف استاد سايتاما”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يختتم رينارد المران بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

وحضر مران المنتخب الأول اليوم، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، والأمين العام، إبراهيم القاسم، حيث حرصوا على دعم اللاعبين وتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر، مساء يوم غدٍ الاثنين، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً على “استاد سايتاما”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة فقط.

وأجرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الفحص الثاني الخاص بفيروس كورونا، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

السعودية ضد اليابان

ويستعد الأخضر لمواجهة المنتخب الياباني على ملعب سايتاما 2002، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر.

وقبل المواجهة المرتقبة، يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 19 نقطة في رصيده، لينفرد بصدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال، وبفارق 4 نقاط عن اليابان صاحب المركز الثاني.