أدانت الحكومة الأردنية أمس استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي استهدف المنطقة الصناعية في جازان، وطائرتين مُسيرتين مُفخختين تم اعتراضهما من قبل قوات التحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مشدداً على تضامن ووقوف بلاده المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.