أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهًا بشأن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء بمنطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الأمطار تتمركز في منطقتي ثول وخليص، والأجزاء الساحلية بالمنطقة.

أمطار مصحوبة برياح على مكة المكرمة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في منشور له على صفحته الرسمية بتويتر، أن أمطار مكة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍ في مدى الرؤية، وتستمر هذه الحالة حتى الساعة 11 مساءً.

حالة الطقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم وجود فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.



حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.