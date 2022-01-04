علّق المركز الوطني للأرصاد، على الفيديو المتداول للظاهرة الجوية التي شهدتها منطقة حائل خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنها نادرة الحدوث، وتصاحب العواصف الرعدية الشديدة.

🛑الناطق الرسمي الفيديو المتداول عن الظاهرة الجوية في #حائل نادرة الحدوث وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة والتي قد تتجاوز فيها سرعة #الرياح 60 كلم/س ويطلق في هذه الحالة بعلم الأرصاد الإعصار القمعي(Tornado)وعادة يحدث على اليابسة والتي تحدث في البحر تسمى الشاهقة المائية. pic.twitter.com/ZDhkkPqwWU

— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) January 4, 2022

ظاهرة جوية غريبة في حائل

وقال المركز في تغريدة له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” الفيديو المتداول عن الظاهرة الجوية في حائل نادرة الحدوث وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة والتي قد تتجاوز فيها سرعة الرياح 60 كلم/س”.

وأضاف: “يطلق في هذه الحالة بعلم الأرصاد الإعصار القمعي (Tornado) وعادة يحدث على اليابسة والتي تحدث في البحر تسمى الشاهقة المائية”.

وأوضح مركز الأرصاد، أن الظاهرة الجوية التي شهدتها حائل نادرة الحدوث، وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة، والتي قد تتجاوز سرعة الرياح فيها 60 كيلومترًا/ ساعة.

الشاهقة المائية في البحر

وأشار إلى أن هذه الحالة يُطلق عليها أرصاديًا الإعصار القمعي، مبينًا أنها عادة ما تحدث على اليابسة، حيث تُسمى الظاهرة التي تحدث في البحر بـ الشاهقة المائية.

الطقس في حائل

وشهدت حائل تساقط الأمطار مع وجود ضباب كثيف يعيق الرؤية خلال الأيام الماضية، فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على حائل ومحافظاتها، متوقعًا تكوّن الضباب وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.