توقع المركز الوطني للأرصاد، عن تعرض المملكة إلى حالة مطرية جديدة خلال الفترة القادمة.

الأرصاد تكشف موعد الحالة المطرية

وتوقع المركز، في منشور له على حسابه الرسمي بتويتر اليوم الثلاثاء، أن مناطق المملكة على موعد مع حالة مطرية ثانية تبدأ يوم الاثنين المُقبل.

وكتب: بمشيئة الله حالة مطرية ابتداءً من الإثنين المقبل، على معظم مناطق المملكة.. والتفاصيل في تقرير لاحقًا”.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة عسير وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق جازان، نجران، شرورة، وصحراء الربع الخالي، كما يتوقع تكون الضباب على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

حركة الرياح

وأشار التقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف متوسط الموج.