وكشفت الأرصاد أن الكتلة الباردة يصاحبها رياح نشطة، ويبدأ تأثيرها الاثنين بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات”، وأن يستمر الانخفاض من الثلاثاء إلى الجمعة لتصل ما بين صفر إلى 4 درجات، متوقعًا في نفس الوقت أن تصل درجة الحرارة في تلك المناطق إلى ما دون الصفر، وتكون الصقيع على تلك المناطق.