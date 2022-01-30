توقع الدكتور ياسر الغفاري، مدير البحث والتطوير والابتكار بالمركز الوطني للأرصاد، أن تتسرب موجة الصقيع إلى الأجزاء الوسطى من منطقة الرياض، لافتًا إلى أن درجة الحرارة في الرياض من الممكن أن تلامس الصفر.

صقيع وثلوج:

وقال الغفاري، في تصريحات لـ الإخبارية: إن الصقيع سيتكون على منطقة حائل والقصيم وثلوج على المنطقة الشمالية.

منتصف الشتاء:

وتابع: الآن المملكة في منتصف فصل الشتاء، أي 49 يومًا وينتهي الشتاء، وخلال 2 مارس يبدأ الانقلاب الربيعي وتتحسن حالة الطقس.