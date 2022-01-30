توقع الدكتور ياسر الغفاري، مدير البحث والتطوير والابتكار بالمركز الوطني للأرصاد، أن تتسرب موجة الصقيع إلى الأجزاء الوسطى من منطقة الرياض، لافتًا إلى أن درجة الحرارة في الرياض من الممكن أن تلامس الصفر.
فيديو | الأرصاد لأهل #الرياض: ترقبوا درجات تلامس الصفر.. وتبقى 49 يوما على انتهاء فصل #الشتاء#الراصد pic.twitter.com/i7devCqx1B
— الراصد (@alraasd) January 30, 2022
صقيع وثلوج:
وقال الغفاري، في تصريحات لـ الإخبارية: إن الصقيع سيتكون على منطقة حائل والقصيم وثلوج على المنطقة الشمالية.
منتصف الشتاء:
وتابع: الآن المملكة في منتصف فصل الشتاء، أي 49 يومًا وينتهي الشتاء، وخلال 2 مارس يبدأ الانقلاب الربيعي وتتحسن حالة الطقس.
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