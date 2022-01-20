طالب المركز الوطني لـ الأرصاد، ملاك الأراضي الزراعية والمزارع الحيوانية، والمستثمرين في هذه المجالات، بالتواصل معه لمعرفة أحوال الطقس لتجنب الخسائر الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة.

رسالة الأرصاد

وقال المركز في تغريدة عبر تويتر، نقلًا عن الرئيس التنفيذي للمركز: الأضرار الناجمة عن انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الصقيع والثلوج تستدعي زيادة الحرص على معلومات الطقس والتواصل من قبل المستثمرين والملّاك مع المركز منعًا للخسائر الاقتصادية ونحن قادرون على تزويد الجميع بالمعلومات المتعلقة بذلك بإذن الله”.

حالة الطقس

من جانب آخر توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان) تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق، كذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير ومكة المكرمة والطائف.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.