تشكل الألعاب البهلوانية والرقصات الموسيقية الإفريقية، أحد أبرز عوامل الجذب الترفيهية لزوار موسم الرياض في منطقة “شجرة السلام”، إذ تمثل واحدًا من مجموعة عروض وفعاليات تقدمها المنطقة على مسرحها، الذي يشهد عددًا من البرامج والفعاليات كل يوم.

10 عارضين:

ويقدم عرض الرقص الموسيقيّ والألعاب البهلوانية الإفريقية نحو 10 عارضين على مسرح المنطقة لمدة تصل إلى 20 دقيقة في كل عرض، وتصل الطاقة الاستيعابية للمسرح إلى نحو 200 مقعد، ويستضيف عروضًا أخرى تصل مدة عرضها لقرابة ساعة.

وتضيف الرقصات والألعاب البهلوانية الإفريقية في موسم الرياض تنوعًا ترفيهيًّا فريدًا، إذ تتيح للزوار مشاهدة ألوان من الأحداث الترفيهية العالمية المنتمية إلى عادات وتقاليد شعوب مختلفة، وهي منتشرة في عدد من دول العالم وقاراتها.

شجرة السلام:

وتعد منطقة “شجرة السلام” واحدة من مناطق موسم الرياض 2021، وتتميز بطبيعتها الهادئة، وأجوائها الليلية اللامعة بالإضاءات الملونة، التي تنعكس بشكل بديع في عدد من التموجات المائية عبر نوافير وبحيرة واسعة، يحيط بها عدد من المطاعم والمقاهي الراقية.

وتتسم المنطقة بتنوعها الترفيهي، إذ تتيح خياراتٍ عائليةً متعددةً، وطبيعتها المستوحاة تصاميمها من طبيعة جبال الألب في أرياف القارة الأوروبية، الأمر الذي أعطى المنطقة أهميةً كبيرةً ولمساتٍ جماليةً ضاعفت استقطابها لزوار موسم الرياض 2021.