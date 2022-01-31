شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القويعية، ممثلة بمركز هيئة الرويضة، بحملات وبرامج الرئاسة العامة عبر معرضها التوعوي للزوار، وذلك في مهرجان ” شتاؤنا أدفا “، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالرويضة، وتناول المعرض المحتوى التوعوي والوقائي لحملة “الخوارج شرار الخلق” و حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ” وحملة “مكارم الأخلاق” وحملة “إنَّ الله لا يُصلحُ عَمَل المُفسِدين”، والتي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أنه من خلال الفرع وهيئات المحافظات، يتم نشر عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات، كما تبين الأخلاق الحسنة وأن كمال الدين بكمال الخُلق، والصفات الخُلقية للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح من بعدهم، والتحذير من الأخلاق السيئة المنافية للأخلاق والقيم الإسلامية، كما تحذر من السحر والشعوذة والكهانة وأثرها على العقيدة.

تكريم عدد من الإعلاميين

وفي سياق آخر كرمت هيئة المحافظة عدداً من الإعلاميين وشركاء النجاح لحملات الرئاسة العامة بدرع تذكاري، والتي طبقت في المحافظة بتضافر الجهود المشتركة بين القطاعات الحكومية والمؤسسات والتي تعود للمجتمع بالنفع والفائدة.

وأكد “الشبانات” سعي الرئاسة العامة الحثيث إلى تطوير خططها وبرامجها التوعوية والوقائية وتطبيقها في فروع المملكة العربية السعودية، وفق رسالتها في زرع القيم الدينية والتأكيد عليها، والمحافظة على النهج القويم الذي سار عليه ولاة أمر هذه البلاد منذ تأسيسها، على منهج الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، موضحاً أن جميع هذه البرامج تحظى بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المستمرة للوصول لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله–.