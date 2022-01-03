حملات الأمر بالمعروف التوعوية

وأكد فضيلة مدير فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات حرص الفرع على تفعيل الشراكات والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لنشر الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة بما تحويه من تصاميم متنوعة بها عبارات تحث على توعية المجتمع بما ننعم به من أمن وأمان بفضل الله أولاً ثم بقيادتنا الرشيدة، والتحذير من الجماعات والفرق المنحرفة، وبيان أهمية لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور ومنهج السلف الصالح في ذلك، ونشر وإشاعة فضل حسن الخلق وتحلي المسلم بالأخلاق الفاضلة.

التعاون بين الهيئة والموارد البشرية