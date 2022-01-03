تفعيلاً للتعاون مع الجهات الحكومية، فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وبالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة تنشر محتوى حملتي (بلداً آمناً ومكارم الأخلاق) على شاشات إلكترونية بمبنى فرع الموارد البشرية الرئيسي.
حملات الأمر بالمعروف التوعوية
وأكد فضيلة مدير فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات حرص الفرع على تفعيل الشراكات والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لنشر الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة بما تحويه من تصاميم متنوعة بها عبارات تحث على توعية المجتمع بما ننعم به من أمن وأمان بفضل الله أولاً ثم بقيادتنا الرشيدة، والتحذير من الجماعات والفرق المنحرفة، وبيان أهمية لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور ومنهج السلف الصالح في ذلك، ونشر وإشاعة فضل حسن الخلق وتحلي المسلم بالأخلاق الفاضلة.
التعاون بين الهيئة والموارد البشرية
ووجه “الشبانات” شكره لسعادة الدكتور محمد الحربي مدير عام فرع الموارد البشرية بمنطقة الرياض على تعاونه غير المستغرب، وتسخير كافة مرافق مبانيهم لنشر ما تتضمنه هذه الحملات المباركة، مؤكداً أهمية التعاون مع القطاعات الحكومية لتقدم الرئاسة رسالتها على أكمل وجه، وبين فضيلته أن هذه الشراكات تأتي بدعم وتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
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