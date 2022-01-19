كشفت رابطة دوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى السعودي، عن سبب تعطل تقنية Var في مباراة العين وبيشة أمس الثلاثاء في الجولة العشرين من عمر المسابقة.

وجاء في بيان رابطة دوري يلو أن سقوط الأمطار على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية تسبب في تعطل التقنية.

المباراة أُقيمت بدون التقنية بعد إبلاغ الفريقين:

وأُقيمت المباراة أمس بدون استخدام تقنية الفيديو بعد أن تم إبلاغ الفريقين بالحالة في وقتها.

مباراة العين وبيشة الوحيدة التي لم يتواجد فيها الـVar:

وتؤكد الرابطة أن تقنية الفيديو التي تم إقرارها رسميًّا لأول مرة في تاريخ دوري الدرجة الأولى السعودي انطلاقًا من الجولة الـ 20، تم استخدامها حتى الآن في 8 ملاعب و9 مباريات بلا أي خلل أو خطأ، مشيرة إلى أن مباراة العين ضد بيشة هي الوحيدة التي لم تُستخدم فيها التقنية، وذلك بسبب الظرف الخارج عن الإرادة.